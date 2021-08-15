يوسف البطران: فريق الإمارات «الحصان الأسود» لموسم 2021/ 2022

المصدر: دبي- علي الظاهري

أكد يوسف البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أن مجلس الإدارة كان في سباق مع الزمن، لتجهيز الفريق الأول للكرة لدوري «أدنوك للمحترفين»، وإعداد الفريق للتحدي المقبل، لتحقيق كل سبل نجاح «الصقور»، مشيراً إلى أنه يعد جماهير ومحبي «الصقور» بأن يكون الفريق هو «الحصان الأسود» في الموسم المقبل.

جاء ذلك على هامش الحفل الذي أقامه، أمس، نادي الإمارات في فندق استوريا بجزيرة المرجان لتقديم مدربه الجديد المغربي طارق السكتيوي، و8 من صفقاته الجديدة على مستوى اللاعبين هم المغربي آدم النفاتي، صانع الألعاب القادم من فريق مولودية وجلة المغربي، وبدأ مسيرته كونه لاعباً في نادي ليل الفرنسي، والمغربي وليد الصبار، لاعب وسط فريق أولمبيك آسفي المغربي.

والمهاجم الإيفواري جوزيف كنادو، القادم من نادي الجيش الملكي المغربي، وهو هداف الفريق في الدوري المغربي موسم 2019 - 2020 برصيد 14 هدفاً. وعلى مستوى اللاعبين المواطنين ضم كلاً من أحمد محمود لاعب المنتخب الأولمبي، وسلطان السويدي، القادم من الظفرة على سبيل الإعارة، وأحمد عيسى قادماً من خورفكان، وعلى مستوى اللاعبين المقيمين ضم كلاً من البرازيلي إليسون داموتا، والصربي بافييلي.

حضر المؤتمر عدد من المسؤولين وأعضاء مجالس إدارة سابقين، حيث حرص النادي أن يكون المؤتمر مهرجاناً لتكريم منتسبي «قلعة الصقور».

تحركات هادئة

وقال البطران لـ«البيان الرياضي»: التحركات الهادئة قبل انطلاقة الموسم جاءت نتيجة إيماني بالعمل في الميدان بعيداً عن الأضواء، وجميع التعاقدات والأعمال تمت وفق اللجان، التي تم توزيعها بعد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، منها اللجنة الفنية ولجنة التعاقدات وكان الاتجاه لاستقطاب مدرب برازيلي قد يحتاج إلى مدة أطول للتأقلم، لذلك فضلوا التعاقد مع مدرب عربي قادر على التخاطب مع اللاعبين بصورة أقوى لا سيما أن المدرب الجديد خاض تجربة في دورينا ويملك سجلاً من الإنجازات في مشواره .

ترحيب

وألقت لاعبة الجوجيتسو الواعدة جواهر المازمي كلمة البطران الترحيبية بالحضور، والتي أكد فيها أن «صقور الإمارات» ستحلق مجدداً في أجواء حماسية وبرغبة من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق إنجاز، مشيراً إلى أنه من الرائع أن يحتفي الإمارات بنجومه السابقين والموجودين حالياً.

وأضاف: التحدي كبير والمسؤولية يتشارك فيها الجميع، واستراتيجية النادي دخول المنافسات لتحقيق الفوز الذي يسعد الجماهير،ونأمل أن تكون التعاقدات الجديدة دعامة قوية للفريق، ونتمنى من جماهيرنا الوفية الوقفة الصادقة مع فريقهم، ودعمه لتحقيق الانتصارات، وهذا لن يتحقق إلا إذا كنا على قلب واحد.سجل مميز

الجدير بالذكر أن طارق السكتيوي هو المدرب السابق لفريق نهضة بركان المغربي، ويملك سجلاً مميزاً كونه كان لاعباً في الدوري البرتغالي والتتويج بكأس البرتغال، إضافة إلى كأس السوبر المغربي مع المغرب الفاسي، وفي مجال التدريب فاز بلقب كأس العرش مع المغرب الفاسي عام 2016، وبطولة كأس الكونفيدرالية عام 2020.

تكريم

كرم نادي الإمارات عدداً من رموزه خلال المؤتمر الصحافي، تقدمهم حسن إبراهيم رئيس مجلس إدارة النادي السابق، واللاعب المغربي نبيل الداودي، المتوج مع الفريق بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والسوبر الإماراتي، وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين.

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