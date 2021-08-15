4 أهداف لاتفاقية التعاون بين الاتحادين الآسيوي والسعودي للدراجات الهوائية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وقع الاتحادان الآسيوي والسعودي للدراجات الهوائية اتفاقية تعاون ترتكز على تحقيق 4 أهداف، تتضمن تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال ممارسة أنواع الرياضات كافة المرتبطة بمجال الدراجات الهوائية ، بجانب تشجيع ونشر ممارسة اللعبة بين أفراد المجتمع .

بالإضافة إلى إعداد رياضيين محترفين لديهم القدرات البدنية والذهنية والأداء التكتيكي لممارسة رياضة الدراجات الهوائية وإشراكهم في التمارين الروتينية والمعسكرات الداخلية والخارجية وفي البطولات المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل حكام لإدارة البطولات المحلية والدولية. أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية أمس بين أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية.

وعبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للعبة، عبر تطبيق «زووم»، بحضور الأميرة مشاعل بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيسة اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي، وأسماء بنت جاسر نائبة رئيس الاتحاد السعودي، ونورة الجسمي رئيسة اللجنة النسائية رئيسة لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي.

تحقيق إنجازات

وأكد الشعفار في كلمته أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الآسيوي للدراجات والاتحادات الأهلية في القارة بهدف الارتقاء باللعبة وتعزيز مكانتها العالمية، وقال: الاتفاقية تهدف لتحقيق شراكة استراتيجية لنشر ممارسة الدراجات الهوائية واستضافة البطولات والفعاليات الآسيوية وتصميم أجندة مشتركة للفعاليات والبرامج بين الاتحادين واكتشاف المواهب وتطوير بيئة صحية جاذبة لصناعة بطل أولمبي للدراجات وتحقيق الإنجازات الإقليمية والدولية، وإعداد اللاعبين المحترفين.

وأضاف: طموحاتنا بلا حدود في تحقيق المزيد من التطورلمسيرة الدراجة الآسيوية إقليمياً ودولياً من خلال خطط وبرامج ميدانية متطورة وتطبيقها باحترافية.

وأثنى عبدالله الوثلان على جهود الشعفار في تطوير اللعبة قارياً، مؤكداً أن الاتفاقية تعزز العمل المشترك من أجل تطوير اللعبة وتبادل الخبرات وتأهيل الحكام والارتقاء بـ «الدراجات النسائية».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز