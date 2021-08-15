دوري «أدنوك للمحترفين» الجماهير تترقب العودة للمدرجات

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يترقبان صدور قرار عودة الجماهير لمدرجات الكرة، خلال الموسم الكروي الجديد بداية من دوري «أدنوك».

حيث تدور مشاورات مع الجهات المختصة بهذا الشأن، وينتظر أن يصدر القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، ووفقاً لاشتراطات وإجراءات احترازية محددة، تهدف إلى المحافظة علي سلامة الجماهير وبنسب معينة، حيث إن تلك العودة تعتبر مؤشراً إيجابياً للتعافي من جائحة «كوفيد 19»، بعد الجهود الرائدة، التي بذلتها الدولة بكل أجهزتها على مدار الفترة الماضية.

وكان اتحاد الكرة وُفق في نيل الموافقات الرسمية لحضور الجماهير بنسبة 30 % في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد في العين، وجمع فريقي شباب الأهلي والنصر، بجانب حضور الجماهير بالنسبة نفسها لمباريات المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية الماضية، ما انعكس علي أداء اللاعبين وتصدرهم المجموعة السابعة، وجاء الحضور الجماهيري وفق الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتعزز عودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، من قوة المنافسات، وحماسة اللاعبين لعطاء كبير، ينعكس على أدائهم خلال منافسات «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المقبلة المؤهلة لنهائيات مونديال 2022، لا سيما أن كرة الإمارات في مرحلة مهمة حالياً، والمنتخب بحاجة إلى دعم ومساندة جماهيره، من أجل تحقيق الفوز للتأهل لكأس العالم بعد غياب 31 عاماً.

الجدير بالذكر أن منافسات الموسم الماضي أقيمت من دون حضور جماهيري، بسبب جائحة «كوفيد 19»، واستعانت رابطة المحترفين بمجسمات صوتية خلال المباريات، لتعويض الغياب الجماهيري.

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