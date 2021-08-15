26 الجاري قرعة دوري الهواة «أون لاين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

تضع لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة أحمد بن درويش، اللمسات الأخيرة على انطلاقة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، والمقررة 10 سبتمبر المقبل، حيث سيتم حسم عدد الفرق المشاركة في الدوري، وسط ترقب بمشاركة فريقي الجزيرة الحمراء ورأس الخيمة، بعد طول غياب، وتطلع اللجنة على ترتيبات إقامة قرعة مسابقات «الهواة» المقررة 26 الجاري «أون لاين»، لظروف جائحة «كوفيد 19»،

ويحضر قرعة «الهواة» ممثلو الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى، وتصفيات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وستكون مراسم القرعة مميزة، وتشهد بعض المفاجآت، ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات، آلية القرعة خلال اجتماعها اليوم، إضافة لوضع آلية قرعة تصفيات الكأس الغالية، ومواعيد إقامة أدوار المسابقة المختلفة، ومقترحات المباراة النهائية.

ويتوقع أن يشهد دوري الدرجة الأولى، زيادة في عدد الفرق المشاركة، بعد موافقة ناديي الجزيرة الحمراء ورأس الخيمة، على العودة للعب في الدوري، بعد غياب طويل، بسبب الظروف المالية في الفترة الماضية.

حيث يتم إعادة بناء الفريق الأول، لتحقيق طموحات جماهير الناديين، كما تحدد لجنة المسابقات، موقف مشاركة «غلف هيروز» والسيتي، بطل ووصيف دوري الدرجة الثانية في الدوري، على ضوء استيفائهما كافة المتطلبات، ويسهم زيادة عدد الفرق في إثراء المسابقة، وعودة بريقها، بعد أن شهدت السنوات الماضية، انسحاب عدد من الفرق، لظروف خاصة بكل منها.

وعلم «البيان الرياضي»، أن اتحاد الكرة أرجأ إقامة الحفل السنوي، الذي يتم خلاله تكريم أفضل مدرب وإداري، واللاعبين المتميزين في دوري الدرجة الأولى، من أجل إعادة ترتيب أوراق الحفل، وتحديد آلية اختيار أفضل اللاعبين، لتقام بعيداً عن العواطف.

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