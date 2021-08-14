‏ الوحدة يتعاقد مع محمود خميس لمدة موسم على سبيل الإعارة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم تعاقدها مع الدولي الإماراتي محمود خميس، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة قادماً من النصر ليعود إلى العنابي بعد 7 سنوات من رحيله عن قلعة أصحاب السعادة.

‏ووجه الوحدة الشكر إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس نادي النصر الرياضي على تعامله الراقي، وموافقته على إعارة اللاعب محمود خميس إلى صفوف الوحدة، وتسهيل كافة الإجراءات بما يعكس العلاقة المتينة والتاريخية بين الناديين.

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