الوحدة والوصل يواجهان الرفاع والحد استعداداً للدوري

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

يختتم اليوم الوحدة والوصل تحضيراتهما لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بخوض وديتين ضمن بطولة الوحدة، ويلعب «العنابي» مع الرفاع الشرقي في السابعة والنصف مساء باستاد آل نهيان، ويسعى الجهاز الفني بقيادة الهولندي هينك تين كات إلى الوقوف على مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم قبل خوض مباراة الجولة الأولى في الدوري عندما يحل ضيفاً على العروبة.

ويواجه الوصل في المباراة الثانية فريق الحد البحريني في التوقيت ذاته على ملاعب أكاديمية الوحدة، ويطمح الجهاز الفني ـ «الإمبراطور» بقيادة هيلمان للوصول إلى أفضل جاهزية للاعبين قبل أن يستهل مشواره في الدوري بلقاء بني ياس يوم الجمعة المقبل بالدوري.

وكان الوحدة فاز على الحد في المباراة الأولى بالبطولة الودية بثنائية عمر خريبين والمقيم البرازيلي جواو ماركوس، فيما تعادل الوصل مع الرفاع الشرقي بهدف لكل منهما.

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