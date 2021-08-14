«الأبيض» يتدرب على خطة مواجهتي لبنان وسوريا

المصدر: دبي- العوضي النمر

عادت بعثة منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم إلى البلاد أمس بعد انتهاء معسكر صربيا «القصير»، وحقق «الأبيض» مكاسب فنية عدة خلال المعسكر، منها زيادة الانسجام بين اللاعبين، ورفع معدل اللياقة البدنية، والمران على خطة اللعب التي سيطبقها الفريق في مباراتيه المقبلتين أمام منتخبي لبنان يوم 2 سبتمبر في دبي وسوريا يوم 7 منه في الأردن.

وشاهد اللاعبون فيديو لمباريات سابقة للمنتخبين للتعرف على طريقة لعبهما، وجاء معسكر صربيا ضمن المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لحساب المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات الإمارات، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، سوريا ولبنان.

ووضح التفاؤل على الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني وأكد على تحقيق المعسكر أهدافه بفضل التجهيزات التي مكنت الجهاز الفني من إنجاز مهمته على أكمل وجه، من خلال توافر ملاعب تدريب مميزة وقريبة من مقر الإقامة، وقال:

إن اتحاد الكرة وضع تحت تصرفنا طائرة خاصة ليحل أكبر معضلة وهي إرهاق السفر الطويل إلى أوروبا، وكان الطقس رائعاً وهو ما سهل مهمتنا ومكننا من التدريب على الطريقة التي نريد تطبيقها، والجانب السلبي الوحيد بالمعسكر تمثل في غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وإكمال برنامجهم العلاجي مع أنديتهم، لكن الجيد أن من تم اختيارهم بدلاً عن الغائبين قدموا مستويات مميزة، وتركوا انطباعاً طيباً.

أجواء رائعة

ووصف حارس المرمى علي خصيف المعسكر بالنموذجي، مشيراً إلى أنه حقق أهدافه رغم قصر فترته، ومكن الجهاز الفني من تنفيذ برنامجه المعلن استعداداً لمباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، وقال:

الأجواء كانت رائعة وتوافرت للمعسكر كل أسباب النجاح، حيث تنتظرنا مباريات مهمة ومفصلية في المرحلة المقبلة، سنواصل جهودنا من أجل إكمال التحضيرات وصولاً إلى الجاهزية الكاملة لخوض مباريات المرحلة الأخيرة من التصفيات.

واعتبر ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا أن معسكر صربيا خطوة أولى ومهمة في رحلة الإعداد، لمباريات التصفيات متمنياً أن يوفق مع زملائه في تحقيق حلم الجماهير الإماراتية بالوصول إلى المونديال، وقال: المنافسة بين اللاعبين كبيرة للاستمرار ضمن قائمة المنتخب، والجميع يجتهد ويعمل بكل قوة من أجل حجز مكانه في قائمة «الأبيض».

وأكد بندر الأحبابي لاعب منتخبنا، أن المعسكر حقق أهدافه وأسهم في زيادة الانسجام بين لاعبي المنتخب قبل عودتهم إلى أنديتهم، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من العمل ليظهر«الأبيض» بالصورة المطلوبة للوصول إلى المونديال.

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