شباب الأهلي يهزم العروبة بثنائية خليل وإدواردو

المصدر: (دبي-العوضي النمر )

فاز شباب الأهلي على العروبة بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد العوير،وسجل هدفي «فرسان دبي»، أحمد خليل وكارلوس إدواردو،

وأدى الفريقان مباراة جيدة وسعى كل منهما إلى تحقيق فوز معنوي، وتعد المباراة رابع تجارب شباب الأهلي استعداداً للموسم الجديد ويبدأ الفريق مشواره بالدوري بلقاء الإمارات في رأس الخيمة.

ويتطلع شباب الأهلي بقيادة مدربه مهدي علي للدفاع عن ألقاب ثلاثية الموسم المنصرم «كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الخليج العربي»، إضافة للمنافسة بقوة على لقب دوري الخليج العربي،ويسعى المدرب مهدي خلال التدريبات المقبلة إلى تدارك سلبيات المباريات الودية وتعزيز أداء الفريق وقوته، والاطمئنان على جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد،وسينضم إلى المران اللاعبون الدوليون بعد انتهاء معسكر المنتخب في صربيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز