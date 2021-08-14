رابطة المحترفين تستعرض تعديلات اللوائح مع الأندية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظمت رابطة المحترفين ورشة الموسم الرياضي 2021 - 2022، بمشاركة ممثلي 14 نادياً ومسؤولي المباريات، وتم خلالها استعراض أبرز المستجدات والتعديلات في لوائح المسابقات، والتسويق، والإعلام والبث التلفزيوني، الأمن والسلامة، حضر الورشة، التي أقيمت بنظام الاتصال المرئي عن بعد، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، ومديرو الإدارات والأقسام المعنية.

وتوجه الحوسني في كلمته بالشكر للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود واهتمامها بالقطاع الرياضي، مؤكداً حرص الجميع على تسخير هذا الاهتمام للارتقاء بمستوى الكرة الإماراتية، وقال: نود التأكيد من خلال الورشة على التواصل المشترك بين الرابطة والأندية والتعاون المستمر والمثمر، والذي جعلنا نسير بروح الفريق الواحد في سبيل إنجاح مسابقاتنا الكروية.

وثمن التفاعل الإيجابي، للأندية وحرصها على إظهار الكرة الإماراتية بالشكل الاحترافي الشامل.

مستجدات

‎وشهدت الورشة عرض مستجدات التسويق والشؤون التجارية، سلط الضوء على تعديلات اللوائح والبنود الجديدة في لائحة التسويق والتي تستهدف جذب الجماهير، وخلق أجواء مميزة في المباريات، وتفعيل الدور المجتمعي للأندية وإشراك اللاعبين في ذلك، وخطط ترسيخ الولاء وغيرها من البرامج التي تحسن تجربة يوم المباراة.

بالإضافة إلى توفير خدمات للمشجع تشمل: تأمين شبكة انترنت، نظاماً ترفيهياً، تنفيذ مبادرات وتطبيقات ذكية وتم استعراض توفير المرافق الخاصة بالمأكولات والمشروبات من خلال تزويد أكشاك البيع والباعة بالعدد الكافي من الموظفين لتلبية احتياجات المشجعين قبل المباراة، وفي استراحة بين الشوطين وبعد المباراة، مع مراعاة تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا.

‎وعلى صعيد مستجدات لوائح المسابقات، تقديم شرح مفصل لأبرز التعديلات، بدءاً بلائحة «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث ينص البند 1.28 من المادة (8) الخاصة بقيد ومشاركة اللاعبين في المسابقة على أنه يحق للنادي تسجيل 26 لاعباً بحد أقصى من فئة مواطني الدولة وحملة جوازات الدولة وأبناء المواطنات على ألا يزيد عدد اللاعبين من فئة مواطني الدولة عن 22 لاعباً، على أن يكونوا من مواليد 2005 وما قبل.

‎وتضمن البند 1.2.2.8 تعديل الفئة العمرية أنه في حال تسجيل لاعب جديد في فئة اللاعب المقيم لأول مرة في قوائم التسجيل باتحاد الكرة يجب أن يكون من مواليد 2001 وما فوق، وأن يكون لديه إقامة سارية مع مراعاة الشروط الواردة في التعميم السنوي للجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين للموسم الرياضي 2022 - 2021 وأي تعديلات أخرى تطرأ عليه في هذا الخصوص.

‎كما تم استعراض تعديل المادة 4.2.8 حول رفع عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من فئة الأجانب ومواليد الدولة والمقيمين ليكون 7 لاعبين بدلاً من 6 لاعبين المطبق في الموسم الماضي.

‎وعلى صعيد تسجيل مسؤولي الفريق، تم تحديث المادة 8.9 الخاصة بمؤهلات مدرب حراس المرمى، حيث اشترط التعديل الجديد أن يكون المدرب حاصلاً على شهادة تدريب حراس المرمى المستوى الثالث معتمدة من الاتحاد الآسيوي على الأقل.

القوة القاهرة

‎وفي المادة 21 المرتبطة بالمباريات الملغاة أو المؤجلة بسبب القوة القاهرة أو الحوادث الطارئة، تمت إضافة بنود التعميم الذي صدر في الموسم الماضي من أبرزها اتخاذ قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم نتيجة القوة القاهرة أو الظروف الطارئة بموجب قرار صادر عن مجلس الإدارة ووفقاً للقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية ذات العلاقة في الدولة.

وفي حال جاء قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم قبل نهاية الدور الأول يتم إلغاء الموسم كاملاً دون تتويج للبطل أو هبوط أي فريق لدوري الدرجة الأولى، ولا يتم احتساب ترتيب الفرق لأي سبب من الأسباب.

أما في حال كان قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم بعد نهاية الدور الأول يتم احتساب الترتيب النهائي وفقاً لآخر ترتيب بعد إيقاف المسابقة في حال تساوي جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة.

وفي حال عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب الترتيب النهائي وفقاً لآخر جولة تساوت فيها جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة ويتم تتويج بطل المسابقة وتحديد الفرق الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى والفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا وكافة الآثار الأخرى سواء كانت مالية أو إدارية أو غيرها، ودرءاً للشك لن يتم احتساب الجولة المنقوصة في حال لم يتم إقامة المباراة أو المباريات المؤجلة في الترتيب النهائي، على أن تكون القرارات الصادرة بموجب هذه المادة نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

لائحة الكأس

‎وبالنسبة لأبرز تعديلات لائحة كأس المحترفين، فكان التعديل الذي تقدمت به الأندية إلى ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية التي عقدت في شهر أبريل من ذات العام، بشأن إسقاط الإنذارات الصفراء قبل المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين .

حيث جاء التعديل في مادة الإنذارات الصفراء، والذي ينص على «مع انتهاء مباريات الدور ربع النهائي للمسابقة، يتم إسقاط جميع إنذارات اللاعبين المشاركين في المسابقة والتي لا يترتب عليها إيقاف (الإنذار الأول والثاني فقط)».

وتم عرض تعديلات لائحة كأس السوبر ودوري تحت 21 عاماً، تعديلات لائحة الاستادات ولائحة المعدات، لائحة برنامج الشباب.

‎واطلع المشاركون في الورشة على دليل بطاقات الاعتماد، من خلال شرح لفئات بطاقات الاعتماد وصلاحيات استخدامها، ثم دليل الأمن والسلامة، واختتمت الجلسة الثانية من الورشة بروتوكول عمليات المباريات في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

‎وخصصت الجلسة الثالثة من ورشة الموسم الرياضي لاستعراض مستجدات وتعديلات لائحة الإعلام ولائحة البث والإنتاج التلفزيوني، والتي ركزت على المواقع الخاصة بالبث، والمحتوى قبل وأثناء وبعد المباريات، وإجراءات دخول واستخدام مرافق البث التلفزيوني.

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