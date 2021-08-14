بني ياس يجدد عقد البرازيلي صامويل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أعلن بني ياس تجديد عقد البرازيلي سيل صامويل لمدة 3 سنوات إضافية وحتى عام 2024 واستمرار قيده في فئة المقيمين بالفريق الأول.

ووقع اللاعب على عقود التجديد بحضور سنان المهيري رئيس شركة كرة القدم ومحمد علي الجنيبي عضو مجلس إدارة الشركة، المدير التنفيذي، ومحمد سعيد الهاملي عضو مجلس إدارة النادي رئيس لجنة التعاقدات والانتقالات.

وكان بني ياس قد تعاقد مع لاعب خط الوسط صامويل في 2019 في فئة اللاعب المقيم، وشارك مع رديف بني ياس وتم تصعيده مع الفريق الأول تحت قيادة المدير الفني الروماني دانييل إيسايلا.

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