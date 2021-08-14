ملعب الإمارات جاهز لانطلاقة الموسم

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

زار وفد رابطة المحترفين الإماراتية للمرة الثانية نادي الإمارات للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالمتطلبات والجاهزية والاستعدادات لانطلاقة الموسم الجديد 2021 /‏2022.

وقام وفد من الرابطة، يضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، بزيارة لنادي الإمارات وكان معهم خلال الزيارة الميدانية يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس الإدارة ووليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الخاصة الداخلية لمتابعة متطلبات رابطة المحترفين الإماراتية وجميع أعضاء اللجنة.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع ممثلي النادي، ثم القيام بجولة ميدانية في جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطوير وتحديث المرافق التي تحتاج إلى ذلك.

وقد أبدى وفد رابطة المحترفين ارتياحه لمدى سير العمل وجاهزية المرافق لانطلاقة الموسم، كما لم يخفوا إشادتهم بمدى العمل الجاد والسريع في إنجاز عدد 26 متطلباً خلال فترة وجيزة وهذا يدل على الجدية وفي زمن قصير قبل انطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

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