"العميد" يكسب "الزعيم" في "بروفة الدوري"

المصدر: دبي-علي الظاهري

فاز فريق النصر على ضيفه العين بهدف دون مقابل في "بروفة الدوري" التي استضافها استاد آل مكتوم في قلعة "العميد" مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد الذي يدشنه النصر بلقاء عجمان و "الزعيم" بمواجهة خورفكان ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري "أدنوك للمحترفين".

جاء هدف المباراة الوحيد بأقدام ريان مينديز والذي افتتح التسجيل في الدقيقة 57 بعد أن سيطر التعادل على مجريات الشوط الأول.

دفع مدرب النصر الأرجنتيني دياز بتشكيلة ضمت أحمد شامبيه في حراسة المرمى وعبدالله ناصر، محمد مصطفى، جلوبير ليما، محمد فوزي، طارق أحمد، مهدي عبيد وتوزي، ريان مينديز، ضياء سبع وعلي عيد. بينما دفع مدرب العين الأوكراني سيرجي ريبروف بتشكيلة تضم الحارس خالد عيسى ولابا كودجو، كريستيان جوانكا، أحمد برمان، ابريك مانديز، خالد البلوشي، ياسين مرياح، سلطان الشامسي، كوامي أوتون، سعيد جمعة ومحمد عباس.

وتعتبر التجربة هي الخامسة لـ "العميد" الذي سبق أن خاض 4 مباريات ودية في معسكر اسبانيا خسر الأولى أمام فريق الرائد السعودي 1-2 وتعادل في المباراة الثانية مع قرطاجنة بهدف لمثله وفاز في المباراة الثالثة على أغيلاس على كأس «ألفونسو جارسيا زاباتا» الخيرية وخسر التجربة الرابعة أمام ديبورتيفو ألافيس 3 - 4.

بينما خاض ""الزعيم" التجربة السابعة بعد أن لعب 6 مباريات في معسكر اسبانيا، استهلها بملاقاة فريق جامعة مرسية والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد ثم خسر أمام 0-1 ليفانتي الإسباني ليفوز على ريال مورسيا بهدف دون رد قبل أن يكسب فريق الرائد السعودي بالنتيجة نفسها ثم فاز العين على أتلتيكو بولبيلينو ويونيون الإسباني بنتيجة 3 - 2، وانتهت المباراة السادسة بفوزه على ديبورتيفو ألزيرا الإسباني بهدف دون رد.

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