قصر الإمارات يستضيف حفل جوائز المحترفين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين إقامة حفل جوائز الموسم الرياضي 2020-2021، في فندق قصر الإمارات في أبوظبي، وتبدأ الفعاليات في الثامنة مساء الإثنين المقبل في سهرة رياضية مميزة.

وكثفت الرابطة جهودها لإقامة الحفل، بطموح تقديمه بما يتوافق مع المكانة التي بات يحتلها وحجم التفاعل الجماهيري معه في كل عام لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية بعد التألق خلال الموسم الماضي، وبما يعزز الحافز لديهم مع ترقب انطلاق دوري أدنوك للمحترفين 19 الجاري.

وبحسب القائمة النهائية للمرشحين لجوائز رابطة المحترفين التي صدرت أمس، تشهد تنافس الثلاثي: عبدالله رمضان وعلي مبخوت «الجزيرة» وفابيو ليما «الوصل» على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من:

جواو بيدرو «بني ياس»، ريان مينديز «النصر»، تولاني سيريرو«الجزيرة»، ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من: الروماني دانيل إيسايلا «بني ياس»، الهولندي مارسيل كايزر «الجزيرة» وعبد العزيز العنبري «الشارقة»، ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من: علي خصيف «الجزيرة»، فهد الظنحاني «بني ياس» وعادل الحوسني «الشارقة»، ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي بين:

ماجد راشد «اتحاد كلباء»، أحمد الحمادي «الظفرة» وعلي صالح «الوصل»، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، كل من: إيجور جيسوس «شباب الأهلي»، أحمد أبوناموس «بني ياس» وعمر تراوري «الجزيرة»، وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بين كل من:

عمر خريبين«الوحدة»، فابيو ليما «الوصل» وإسماعيل مطر «الوحدة»، أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، هي أهداف: عمر خريبين«الوحدة»، يحيى نادر «العين» وإسماعيل مطر «الوحدة»، فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من: من منصة سبورت فور أول، حدث الرياضة وأكشن نيوز.

أما الجائزة التي سيتم منحها في الحفل وفق المعايير وليس التصويت، فهي جائزة تراخيص الأندية للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام تراخيص الأندية بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر، وسيتم الإعلان عنه خلال الحفل.

ويشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بالجوائز حسب الإحصائيات أيضاً، وهي: فريق الأحلام، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا.

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