«الأبيض» يتقدم 5 مراكز في تصنيف «فيفا» قبل تصفيات المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم منتخبنا الوطني إلى المركز 68 عالمياً، والسابع آسيوياً، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر أغسطس الجاري، وقفز «الأبيض» 5 مراكز في الترتيب، من المركز 73 الذي حققه في شهر مايو الماضي، في التصنيف نفسه، ويأتي حصول منتخبنا على المركز الجديد، وفقاً لنتائجه في مشوار التصفيات الآسيوية لمونديال 2020، ووصوله للمرحلة النهائية منها.

ويبدأ «الأبيض» مشواره فيها، بمواجهة نظيره اللبناني يوم 2 سبتمبر المقبل، باستاد زعبيل، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم العراق وإيران وكوريا الجنوبية وسوريا.

وتعود بعثة المنتخب اليوم من معسكر صربيا، القصير، وينضم اللاعبون الدوليون إلى أنديتهم، بعد حصولهم على راحة من رحلة السفر، حيث تستعد الفرق لانطلاقة «دوري أدنوك للمحترفين»، الخميس المقبل.

وتصدر المنتخب التونسي المنتخبات العربية، يليه الجزائري بالمركز 30، ثم المغربي (32)، وجاء منتخب بلجيكا بالمركز الأول في التصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية، فيما حل منتخب البرازيل ثانياً، رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

وجاء المنتخب الفرنسي ثالثاً، يليه المنتخب الإنجليزي، وانضم المنتخب الإيطالي، بطل يورو 2020، والمنتخب الأرجنتيني، بطل كوبا أمريكا، لقائمة المصنفين العشرة الأوائل، وجاء الإيطالي خامساً، وصعد «التانغو» سادساً، بعدما أنهى نجمه ليونيل ميسي صيامه عن الألقاب، وقاد بلاده للتتويج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وجاء منتخب إسبانيا سابعاً، يليه البرتغال والمكسيك، وتقدم منتخب أمريكا 10 مراكز في التصنيف، محققاً المركز العاشر، بعد فوزه بالكأس الذهبية، لكنه ظل خلف منتخب المكسيك، وصيف البطولة القارية.

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