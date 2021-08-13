الأوكراني ريبروف: لن أترك تدريب «الزعيم» وملتزم بعقدي

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكد الأوكراني، سيرغي ريبروف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين، أنه لن يترك تدريب «الزعيم»، مشيراً إلى التزامه بعقده مع النادي، وقال في تصريحات لموقع العين الإلكتروني

(سأكون سعيداً إذا توليت مهمة تدريب منتخب بلادي ولكنني هنا الآن وأنا ملتزم بعقدي، وفي حالة ارتأى النادي أن أغادر فسأتولى مهمة تدريب المنتخب في بلدي بكل تأكيد).

وحول فترة المعسكر الإعدادي والتي استمرت 27 يوماً بإسبانيا، قال: إنني سعيد للغاية بأداء الجميع في المعسكر والعمل الذي قمنا به كان رائعاً، وتوجد بعض التفاصيل الصغيرة التي تتطلب مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية للوصول إلى المستوى المطلوب ولكن الأمور بشكل عام كانت جيدة.

وعن رأيه في لاعبي الفريق الجدد، قال: النادي يبحث عن لاعبين على كفاءة عالية، وهم يدركون أن العين استقدمهم لأنهم يتمتعون بالإمكانيات الكبيرة، لذلك الجميع مطالبون بالانسجام السريع مع خطط المدرب وأسلوب اللعب، وأنا على ثقة بأنهم قادرون على الانسجام السريع وتحقيق الإضافة المرجوة للفريق.

غياب

وحول غياب العين عن دوري أبطال آسيا في الموسم الكروي الجديد، قال: من المؤسف عدم مشاركة العين في هذه المسابقة الكبيرة بالتأكيد، وشخصياً أرغب في اللعب بدوري الأبطال، لذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا ومضاعفة الجهود من أجل التأهل في الموسم القادم لدوري الأبطال وتحقيق أهدافنا المرجوة.

وأكمل: عملنا يمضي بالصورة المطلوبة والكل يجتهد ويسعى إلى إظهار روح القتال في الميدان الأمر الذي أسعدني كثيراً وقد لمست الرغبة من الجميع سواء الأساسيين أو الذين يتواجدون خارج القائمة الأساسية فالكل يقاتل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة وهذا الأمر المهم بالنسبة للفريق.

رسالة

حول رسالته للجماهير، قال: الرسائل في كرة القدم دائماً ما تكون أبلغ بالعمل والاجتهاد وليس الكلام، هذا من وجهة نظري، والمؤكد أن اللاعبين يمتلكون رغبة الفوز مثل الجماهير تماماً، وهذا الأمر المهم والجميع هناك يدركون جيداً أنهم مطالبون بإظهار روح القتال في كل المباريات ويقدموا الأداء القوي، ونهجي واضح في التعامل مع جميع المباريات وهو تحقيق الفوز وحصد البطولات وعلى اللاعبين أن يعرفوا أنهم مطالبون برفع معدل التركيز في كل مباراة على حدة ومضاعفة الجهود منذ أن بدأنا سوياً وحتى نهاية الموسم، وأتمنى التوفيق للفريق وأن يظهر بصورة مختلفة عن الموسم الماضي.

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