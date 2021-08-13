مبخوت الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

المصدر: دبي - العوضي النمر

اقترب مهاجم المنتخب الوطني ونادي الجزيرة علي مبخوت، ولأول مرة، من الفوز بالكرة الذهبية لدوري المحترفين عن الموسم المنتهي (2020- 2021)، وسيتم الإعلان الرسمي عن الفائزين بألقاب الموسم خلال حفل الجوائز الذي يقام يوم الاثنين المقبل، وجاءت الترشيحات لصالح مبخوت بعد ظهوره بمستوى متميز خلال مباريات الدوري وتصدره قائمة الهدافين برصيد 25 هدفاً، ومساهمته في فوز الجزيرة بدرع بطولة الدوري.

وقدم علي مبخوت واحداً من أفضل مواسمه خلال الموسم المنتهي، حيث برز كأفضل لاعب في دوري الخليج العربي مع الجزيرة، مشاركاً في 26 مباراة لعب خلالها 2340 دقيقة، كما ظهر بمستوى متميز مع المنتخب الوطني ونال لقب هداف التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات أمم آسيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، برصيد 11 هدفاً.

ويمتلك علي مبخوت سجلاً حافلاً من الأرقام القياسية الفردية، حيث إنه الهداف التاريخي لمنتخب الإمارات برصيد 76 هدفاً في 92 مباراة، متساوياً مع رصيد بيليه مع منتخب البرازيل، وهو ثاني أفضل هداف في العالم على مستوى المنتخبات بعد رونالدو، متفوقاً على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البولندي روبيرت لوفاندوفيسكي.

ودخل مبخوت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأسرع هدف في تاريخ بطولة أمم آسيا والذي سجله في مرمى البحرين بعد 14 ثانية من عمر المباراة، كما أنه أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري برصيد 33 هدفاً في موسم 2016، ويملك لقب الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور واقترب كثيراً من تحطيم رقم القناص فهد خميس الذي يمتلك 175 هدفاً في الدوري فيما يمتلك مبخوت 172 هدفاً، كما أن مبخوت اللاعب الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري الخليج العربي في عصر الاحتراف مرتين.

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