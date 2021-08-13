لجنة قانونية مشتركة بين ناديي الإمارات ورأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي )

قررت إدارتا ناديي الإمارات ورأس الخيمة إنشاء لجنة قانونية مشتركة لحماية مصالح وحقوق الناديين المجتمعية والاستثمارية أمام الجهات القضائية وغير القضائية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص الإدارتين على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الناديين وتنفيذاً للمادة السادسة من ذلك وفي إطار التعاون المشترك بشأن تبادل الخبرات حول الأنظمة واللوائح للارتقاء بالمستوى الإداري والاستراتيجي والقانوني للوصول للمستوى الاحترافي المتطور.

وتضم اللجنة المستشار منصور حسين طاهر رئيساً والمستشار حسن علي المرزوقي نائباً للرئيس والمستشار محمد سعيد الخشابي والمستشار إبراهيم محمد البلوشي والمستشار معتز الشريف والسيد عبد الله علي العبار.

ومن مهام اللجنة القانونية المتخصصة كذلك ضبط كل التجاوزات التي تنتهك الحقوق الأدبية، وتسييء إلى لجان ومنتسبي الناديين بعيداً عن النقد البناء ، ومحاربة التجاوزات أو إثارة الفتن من خلال المعلومات، أو الأخبار المغلوطة والإساءات التي يتم تناقلها في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي من قبل البعض، وكذلك مراجعة العقود واللوائح وتنقيحها وتطويرها للوصول إلى أفضل النماذج التي تحفظ حقوق الجميع وتحقق الهدف المرجو منها.

وطالبت اللجنة الجميع بتحري الدقة في كل ما يخص الناديين، خاصة في ظل توافر قنوات رسمية من خلال المراكز الإعلامية في الناديين.

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