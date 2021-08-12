تعادل بني ياس والظفرة سلبياً في البروفة الأخيرة للدوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

تعادل بني ياس والظفرة سلبياً في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على استاد الشامخة بأبوظبي، في ختام تحضيرات الفريقين استعداداً لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين.

وتعد المباراة الودية البروفة الأخيرة في برنامج إعداد السماوي والفارس قبل مباريات الدوري التي تنطلق بالجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس الجاري.

وحرص مدربا الفريقين على منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خلال التجربة الأخيرة للاطمئنان على مستوى الجاهزية قبل خوض الجولة الأولى.

ولعب بني ياس خلال فترة الإعداد 4 وديات، إذ فاز على الشارقة 1-0 وعلى اتحاد كلباء بالنتيجة نفسها، وتعادل مع الجزيرة 2-2 قبل أن يختتم ودياته بالتعادل مع الظفرة.

وتغلب الظفرة على شباب الأهلي بهدفين، وعلى الوصل بهدف نظيف، وخسر من الوحدة 0-2.

ويستهل بني ياس، وصيف الدوري الموسم الماضي، مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الوصل، فيما يحل الظفرة ضيفاً على الجزيرة.

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