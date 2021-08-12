الشارقة يهزم عجمان ببصمة العطاس

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

قاد أحمد العطاس اللاعب الجديد في صفوف فريق الكرة بنادي الشارقة، فريقه للفوز على عجمان بهدفين مقابل هدف، اليوم، في المباراة التي أقيمت باستاد خالد بن محمد بنادي الشارقة، في آخر المباريات التجريبية للفريقين، استعداداً للموسم الجديد، تقدم عجمان بهدف في الدقيقة التاسعة، عبر حميد عبد الله، وأدرك الشارقة التعادل في الدقيقة 64، عبر أحمد العطاس، الذي عاد وسجل هدف الفوز قبل 5 دقائق من نهاية المباراة.

وهي المرة الثالثة على التوالي، التي يقلب فيها الشارقة تأخره لفوز في مبارياته الودية، وكان الفريق فاز على الوصل 2 -1، والجزيرة 3-1.

ويخضع الفريقان للراحة غداً، الجمعة، على أن يعودا للتدريبات اعتباراً من يوم السبت، استعداداً للجولة الأولى لـ «دوري أدنوك»، الذي ينطلق الخميس المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز