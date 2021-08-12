قصر الإمارات يستضيف حفل جوائز رابطة المحترفين الإماراتية الإثنين المقبل

المصدر: البيان

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية أن فندق قصر الإمارات في أبوظبي سيحتضن حفل جوائز الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 16 أغسطس الجاري وسط ترقب لمعرفة هوية الفائزين الذين سيتم تكريمهم في احتفالية كبرى.

وكثفت رابطة المحترفين الإماراتية جهودها مع بدأ العد التنازلي لإقامة الحفل، لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية بعد الجهد الكبير الذي بذلوه على مدار الموسم الماضي، وبما يعزز الحافز لديهم مع ترقب انطلاقة دوري أدنوك للمحترفين بداية من 19 من الشهر الجاري.

وبحسب القائمة النهائية للمرشحين لجوائز رابطة المحترفين التي صدرت أمس، تشهد تنافس الثلاثي: عبدالله رمضان وعلي مبخوت (الجزيرة) وفابيو ليما (الوصل) على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، فيما يتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من: جواو بيدرو (بني ياس)، وريان مينديز (النصر)، وتولاني سيريرو(الجزيرة). ويتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من: الروماني دانيل إيسايلا (بني ياس)، والهولندي مارسيل كايزر (الجزيرة) وعبد العزيز العنبري (الشارقة). ويتنافس على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى كل من:

علي خصيف (الجزيرة)، وفهد الظنحاني (بني ياس) وعادل الحوسني (الشارقة). ويتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي كل من ماجد راشد (اتحاد كلباء)، وأحمد الحمادي (الظفرة) وعلي صالح (الوصل)، فيما يتنافس على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، كل من: إيجور جيسوس (شباب الأهلي)، وأحمد أبوناموس (بني ياس) وعمر تراوري (الجزيرة)، وانحصرت المنافسة على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، بين كل من: عمر خريبين(الوحدة)، وفابيو ليما (الوصل) وإسماعيل مطر (الوحدة)، أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، فيوف يتنافس عليها أهداف: عمر خريبين(الوحدة)، ويحيى نادر (العين) وإسماعيل مطر (الوحدة). فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من: من منصة سبورت فور أول، وحدث الرياضة وأكشن نيوز.

أما الجائزة التي سيتم منحها في الحفل وفق المعايير وليس التصويت، فهي جائزة تراخيص الأندية للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام تراخيص الأندية بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، والعقوبات الإدارية، والتعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر، وسيتم الإعلان عنها خلال الحفل.

ويشهد الحفل أيضا الإعلان عن الفائزين بالجوائز حسب الاحصائيات أيضاً، وهي: فريق الأحلام، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري، وجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاما وجائزة المدير الفني لفانتاسي دورينا.

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