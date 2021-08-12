الحكام يجتازون اختبارات اللياقة البدنية بنجاح

المصدر: بلغراد - البيان الرياضي

اختتم حكام المجموعة الثانية أمس، معسكرهم الخارجي الذي أقيم في صربيا استعداداً للموسم الرياضي الجديد وذلك بأداء اختبارات اللياقة البدنية المقررة، حيث اجتاز جميع الحكام البالغ عددهم 64 حكماً من بينهم 3 حكمات الاختبارات التي أقيمت تحت إشراف إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم وذلك حسب متطلبات الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وشهد برنامج معسكر الحكام هذه السنة مجموعة كبيرة من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الفيفا استعانت بهم لجنة الحكام بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير مهارات الحكام وتعزيز قدراتهم البدنية والذهنية.

برنامج

كما شمل البرنامج أيضاً تدريبات بدنية وإدارة مباريات ودية للفرق والمنتخبات التي أقامت معسكراتها في مختلف مدن صربيا، حيث حرص القائمون على المعسكر في استغلال هذه المباريات لتجربة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» والوقوف على جميع الحالات التحكيمية إلى جانب شرح آخر التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة.

جاهزية

وأكد سالم علي الشامسي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، أن جميع الحكام في أتم الجاهزية لإدارة مباريات مختلف المسابقات المحلية في الموسم الكروي الجديد وكذلك المباريات الودية بالنسبة للحكام الدوليين، مشيراً إلى أن المعسكر حقق أهدافه بفضل التزام الجميع والدعم المباشر من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الشامسي أن المرحلة الأخيرة من الإعداد ستبدأ مباشرة فور العودة إلى أرض الدولة من خلال عقد دورة متقدمة عن تقنية الفيديو تحت إشراف طاقم متخصص بتقنية الحكم المساعد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز