خورفكان يتصدر «الميركاتو»

المصدر: دبي - علي الظاهري

يواصل فريق خورفكان تصدر المشهد في «الميركاتو الصيفي» بعد الإعلان خلال الساعات الماضية عن التعاقد مع البرازيلي كاييكي جيسوس قادماً بنظام الإعارة من نادي النصر لمدة موسم والذي سيتم قيده في فئة المقيمين، إلى جانب ضم الحارس زايد الحمادي معاراً من نادي الظفرة لمدة موسم أيضاً.

وبعد ضم الثنائي الجديد، بات خورفكان هو الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات الصيفية حيث بلغ إجمالي صفقات الفريق 16 صفقة لغاية الآن، وذلك في إطار استعداداته للموسم الجديد الذي يتطلع فيه إلى حصد أفضل النتائج.

تعاقدات

وكان «النسور» قد تعاقد مع 14 لاعباً قبل كايكي والحمادي، وجددت شركة الكرة الثقة بمجموعة من اللاعبين أبرزهم البرازيلي رافئيل «دودو» ويوسف العامري وعادل سبيل وسالم علي الحمادي وعامر مبارك غانم والحارس أحمد ديدا إلى جانب تجديد إعارة عبدالله الرفاعي وفلاح وليد.

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