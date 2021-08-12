وفد من نادي الإمارات يهنئ إدارة الرمس

المصدر: (رأس الخيمة - البيان الرياضي)

قام وفد إدارة وشركات نادي الإمارات برئاسة يوسف عبدالله البطران بزيارة يغلفها الود والتهاني إلى إدارة الرمس بمناسبة المرسوم الذي صدر أخيراً من سمو ولي عهد رأس الخيمة بالتشكيل الجديد لإدارة الرمس برئاسة سالم سلطان الدرمكي.

وضم وفد نادي الإمارات وليد محمد عبد الكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء عبدالله إبراهيم الطويل، ويوسف علي البلوشي، وجمال أحمد القرصي، وثاني سالم الشحي، وشيخة حسين آل علي، ومنصور حسين إبراهيم، وعدد من كوادر النادي.

وكان في استقبال الوفد عدد من أعضاء مجلس إدارة الرمس بينهم هزاع إبراهيم المنصوري، وعادل محمد الحبيشي، وجاسم محمد كاسين، ومحمد سعيد المنصوري، وجاسم موسى الشحي، وأسماء محمد الشحي، وعلي عبدالله بن ناصر. وأشادت إدارة نادي الإمارات بالتاريخ العريق لنادي الرمس، ومؤكدة عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط الناديين، وزيادتها خلال الفترة المقبلة من خلال تبادل تنفيذ عدد من المبادرات الرياضية والمجتمعية والثقافية، كما دار نقاش خلال اللقاء حول سبل تعزيز جهود الناديين وتعزيز دورهم وتفعيل البرامج المختلفة والاستثمار الأمثل لمختلف الموارد.

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