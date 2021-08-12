«الأبيض» يختتم معسكر صربيا اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

تصل بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى البلاد غداً، بعد انتهاء معسكر الإعداد، الذي استمر أسبوعاً، وأقيم في صربيا، بمشاركة 24 لاعباً، في بداية الإعداد لمباريات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، لحساب المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات الإمارات، وإيران، وكوريا الجنوبية، والعراق، وسوريا، ولبنان.

وسينضم اللاعبون فور وصلهم إلى أنديتهم، استعداداً لانطلاقة منافسات دوري أدنوك، بداية من 19 الجاري، حيث من المقرر أن تقام جولتان من الدوري، تكونان بمثابة إعداد جيد للاعبين، والدخول في أجواء المباريات والمنافسات الرسمية، ثم يتوقف الدوري، تمهيداً لتجمع المنتخب بداية من 16 الجاري، ويستمر حتى موعد المباراة الأولى أمام لبنان يوم 2 سبتمبر بملعب الوصل.

ومن ثم يغادر الأبيض إلى الأردن، لملاقاة سوريا يوم 7 سبتمبر، على استاد الملك عبد الله الثاني، في الجولة الثانية للتصفيات الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى مونديال 2022.

معدل اللياقة

وشهدت التدريبات التي أقيمت في العاصمة الصربية براغ، تحت إشراف المدرب الهولندي فان مارفيك، حصصاً تدريبية كاملة، شملت الجوانب الفنية والخططية والبدنية، حيث ركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية في بداية موسم كروي، وما زال اللاعبون لم يصلوا إلى كامل الجاهزية البدنية والذهنية.

وظهر الثلاثي الحسن صالح ويحيى الغساني وزايد العامري، الذي قرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاءهم، بمستوى طيب وأظهروا انسجاماً مع الفريق. ولم يخض الأبيض أي تجارب ودية خلال فترة المعسكر الخارجي، نظراً لقلة الوقت المخصص للمعسكر.

حيث رأى المدرب مارفيك أن إعداد اللاعبين في أنديتهم، ولعب عدة مباريات في دوري الخليج العربي، قبل انطلاقة التصفيات، كافٍ لإعدادهم ودخولهم أجواء المنافسات الرسمية، كما راعى المدرب الحالة الصحية للاعبين، بعدم الدخول في منافسات قوية، قد تعرض أحدهم لإصابة، والفريق في حاجة ماسة لجهد كل لاعب خلال المرحلة المقبلة.

ميلاد كايو

من جهة أخرى، أقام الجهاز الإداري للأبيض، احتفالاً مبسطاً للاعب كايو كانيدو، بمناسبة عيد ميلاده الـ 31، حيث احتفى به زملاؤه، وسط أجواء مبهجة، متمنين له التوفيق ومزيداً من النجاح، سواء مع الأبيض، أو ناديه العين، خلال الفترة المقبلة.

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