بني ياس والظفرة يلتقيان ودياً اليوم

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم بني ياس والظفرة على أرضية استاد الشامخة في مباراة ودية تمثل البروفة الأخيرة للفريقين استعداداً لانطلاق مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

ويستهل بني ياس مشوار الدوري بمواجهة الوصل على ملعب السماوي الجمعة المقبل، فيما يخوض الظفرة مواجهة قوية في بداية الموسم عندما يحل ضيفاً على الجزيرة في اليوم ذاته باستاد محمد بن زايد.

ويسعى الجهاز الفني لكلا الفريقين إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الودية والاستقرار بنسبة كبيرة على التشكيلة التي قد يبدأ بها الفريقان الجولة الأولى من دوري المحترفين.

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