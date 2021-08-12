الكشف عن المرشحين لجوائز «المحترفين»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين النهائية لجوائز الموسم الرياضي 2020 ــ 2021، وذلك مع ختام التصويت الذي استمر لمدة 4 أيام مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لإعلان الفائزين وتكريمهم في حفل يليق بحجم هذه المناسبة المهمة يقام 16 أغسطس الجاري.

ويتنافس عبد الله رمضان وعلي مبخوت وفابيو ليما على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب مواطن، وجواو بيدرو، وريان مينديز، وتولاني سيريرو للأجنبي.

فيما يتنافس على جائزة أفضل مدرب، الروماني دانييل إيسايلا والهولندي مارسيل كايزر وعبد العزيز العنبري، بينما انحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي بين كل من علي خصيف، وفهد الظنحاني وعادل الحوسني.

وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي بين ماجد راشد، وأحمد الحمادي وعلي صالح، وفي فئة المقيم ومواليد الدولة كل من: إيغور جيسوس وأحمد أبو ناموس وعمر تراوري. وفي فئة «اختيار الجهور» يتنافس عمر خربين وفابيو ليما وإسماعيل مطر، أما أجمل هدف فيتنافس عمر خربين، ويحيى نادر وإسماعيل مطر.

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