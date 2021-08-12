حارس الوحدة مُرشح للقب «الأفضل»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حارس مرمى الوحدة، محمد الشامسي، ضمن قائمة أفضل حارس خلال منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ بدأ الاتحاد بتسليط الضوء على أبرز النجوم الذين تألقوا خلال مباريات المجموعات من أجل اختيار التشكيلة المثالية عبر تصويت الجمهور.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أنه سيتم الإعلان عن التشكيلة المثالية بحسب اختيارات الجمهور، والتشكيلة المثالية بحسب الإحصائيات في منتصف سبتمبر المقبل، قبل انطلاق منافسات دور الـ16.

وجاء ترشيح الشامسي كأفضل حارس في دور المجموعات بعد تألقه مع الوحدة، ومساهمته في تأهل الفريق لدور الـ 16 الذي يواجه خلاله الشارقة.

وبعد أن غاب الشامسي عن المباراة الأولى التي خسرها الوحدة أمام بيرسيبوليس الإيراني، لعب الشامسي أساسياً في المباريات الخمس التالية، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في أربع مباريات، من بينها آخر ثلاث مباريات عندما حصل الوحدة على 9 نقاط منحته بطاقة التأهل. وساهم تألق الشامسي في المباراتين أمام الريان القطري وبيرسيبوليس الإيراني عندما فاز الوحدة بنتيجة ١-٠ في حسم تأهل الفريق بعد منافسة قوية مع فرق المجموعة.

منافسة

ينافس الشامسي على جائزة أفضل حارس في دور المجموعات، ديراغ سينغ حارس مرمى غوا الهندي الذي لعب في مجموعة الوحدة بنسبة تصدي 86 %، وكامبول اتاكول حارس مرمى راتشابوري التايلاندي، وجون هيون وو حارس مرمى أولسان هيونداي الكوري، ومحمد رضا أخباريشاد حارس تراكتور الإيراني.

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