القبيسي لـ«البيان»: قويض مستمر مع الظفرة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد أحمد عمران القبيسي رئيس شركة كرة القدم بنادي الظفرة في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن السوري محمد قويض مستمر في قيادة الظفرة في الموسم المقبل، وسيبدأ الموسم على رأس الجهاز الفني، مشيراً إلى أن إدارة النادي تتابع تحضيرات الفريق واستعداداته للموسم الجديد ومتطلباته عن كثب بعد تكثيف الجهود خلال الفترة الأخيرة من أجل تدعيم الصفوف بلاعبين جدد.

وكانت إدارة الظفرة تتجه إلى التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ودخلت في مفاوضات مع المصري أيمن الرمادي لتولي المهمة ولكنها لم تكلل بالنجاح.

وقال القبيسي لـ «البيان»: «إدارة شركة الكرة استقرت على استمرار قويض في قيادة الفريق خصوصاً وأنه يعلم الفريق جيداً وقاده في أكثر من مناسبة، وعاد كمدرب للفريق قبل نهاية الموسم الماضي، حيث قاد فترة الإعداد تحضيراً لانطلاقة مباريات دوري المحترفين».

وأضاف إنه تم تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين الصغار الذين من الممكن الاستفادة منهم مستقبلاً، والنادي بصدد الإعلان عن تعاقداته الجديدة.

ولا يزال النادي لم يعلن إبرام أي تعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب بدلاً من الراحلين الهولندي ميخائيل روشوفيل، والمغربي عصام العدوة، والإسباني بيدرو كوندي الذين انتهت عقودهم مع الفريق، فيما يملك النادي أجنبياً واحداً حتى الآن وهو السنغالي ماكيتي ديوب، إذ هناك احتمالات كبيرة لأن يبدأ الفريق الموسم بديوب فقط في خانة اللاعبين الأجانب.

ولم يندفع الظفرة خلف التعاقدات وركز على ترتيب البيت من الداخل وتوفير أفضل إعداد للفريق، على أن يكون هدف النادي المنافسة على البقاء بالدوري، وذلك ضمن خطة مستقبلية تستهدف خلق الاستقرار في السنوات المقبلة.

وأوضح القبيسي أن الموسم المقبل صعب على الجميع كونه سيشهد منافسة قوية، وسنسعى لتقديم نتائج إيجابية ونرى بعد ذلك موقف الفريق في مشوار دوري المحترفين.

يذكر أن الظفرة أعاد أحمد علي وتعاقد مع سيف الحارثي والبرازيلي بيدرو بافلوف في خانة المقيم من الوحدة، كما حصل على موافقة العنابي على انتقال اللاعبين الشباب محمد عادل حبوش وراشد عبدالله، بانتظار الإعلان الرسمي عن صفقات الفريق خلال الأيام المقبلة.

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