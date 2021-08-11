"المحترفين الإماراتية" تعلن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الموسم الكروي

المصدر: البيان

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية عن قائمة المرشحين النهائية لجوائز الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك مع ختام التصويت الذي استمر لمدة 4 أيام مطلع الشهر الجاري، تمهيداً لإعلان الفائزين وتكريمهم في احتفالية كبرى تقام 16 أغسطس الجاري.

وتشهد قائمة المرشحين النهائية لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية، تنافس الثلاثي عبدالله رمضان وعلي مبخوت /الجزيرة/ وفابيو ليما /الوصل/ على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي.

ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، كل من جواو بيدرو /بني ياس/، وريان مينديز /النصر/، وتولاني سيريرو /الجزيرة/.

كما يتنافس على جائزة القائد لأفضل مدرب، كل من الروماني دانييل إيسايلا /بني ياس/، والهولندي مارسيل كايزر /الجزيرة/ وعبد العزيز العنبري /الشارقة/.

وانحصرت المنافسة على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى بين كل من علي خصيف /الجزيرة/، وفهد الظنحاني /بني ياس/ وعادل الحوسني /الشارقة/.

وستكون المنافسة على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي بين ماجد راشد /اتحاد كلباء/، وأحمد الحمادي /الظفرة/ وعلي صالح /الوصل/.

أما جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة التي تمت إضافتها هذا العام إلى جوائز رابطة المحترفين الإماراتية، فيتنافس عليها كل من إيجور جيسوس /شباب الأهلي/، وأحمد أبوناموس /بني ياس/ وعمر تراوري /الجزيرة/.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور كل من عمر خربين /الوحدة/، وفابيو ليما /الوصل/ وإسماعيل مطر /الوحدة/.

أما قائمة المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم، فتضم أهداف عمر خربين /الوحدة/، ويحيى نادر /العين/ وإسماعيل مطر /الوحدة/ ..فيما يتنافس على جائزة أفضل منصة رقمية كل من منصة سبورت فور أول، وحدث الرياضة وأكشن نيوز.

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