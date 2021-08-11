"التحكيم الرياضي" يؤيد قرار اتحاد الكرة في قضية اللاعب "أحمد علي"

المصدر: وام

قضى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بتأييد قرار هيئة التحكيم باتحاد الإمارات لكرة القدم في المنازعة الرياضية رقم /194/ لسنة 2021 والمقامة أمام الغرفة الاستئنافية بالمركز من اللاعب أحمد علي سالم خميس العبري ضد شركة كرة القدم بنادي الوحدة، بمنح اللاعب تعويضاً قدره 1,249,998 درهما /المساوي لراتب 6 أشهر/ من عقده.

وتعود وقائع المنازعة عندما أقام اللاعب دعواه ابتداءً أمام غرفة فض المنازعات باتحاد الإمارات لكرة القدم بتاريخ 12 أغسطس 2020م، مطالباً بمستحقاته المالية حيث استند على أنه قد التحق بصفوف نادي الوحدة بموجب العقد المؤرخ 23 ديسمبر 2018م لمدة ثلاث سنوات تبدأ من ديسمبر 2018م، وأن إدارة النادي قامت منفردة بإنهاء عقده بسبب جائحة كورونا قبل نهاية مدة التعاقد.

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