النصر والعين.. «بروفة الدوري» الأخيرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

استأنف فريق النصر تدريباته أمس بعد العودة من معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، وتقرر أن يخوض الفريق بروفة أخيرة أمام ضيفه العين قبل انطلاقة الموسم الكروي الذي يدشنه «العميد» بمواجهة فريق عجمان في الجولة الأولى من مسابقة دوري «أدنوك للمحترفين» يوم 19 من الشهر الجاري، وستقام المباراة الودية في الثامنة إلا ربع مساء بعد غدٍ على استاد آل مكتوم وفقاً للإجراءات الاحترازية وبروتوكول المباريات المعتمد في الدولة.

وستكون المباراة مهمة لمشاركة بعض لاعبي النصر الذين لم تتسنى لهم الفرصة في التواجد ضمن معسكر إسبانيا وأبرزهم الوافد الجديد عبدالله حليحيل الذي تم قيده في خانة المقيمين إلى جانب مجموعة أخرى من الأسماء.

معسكر إسبانيا

وكان الفريقان قد أقاما معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا أخيراً وخاض الطرفان تجارب خليجية وأوروبية، حيث لعب النصر 4 مباريات ودية استهلها أمام فريق الرائد السعودي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف وتعادل في المباراة الثانية مع قرطاجنة بهدف لمثله وفاز في المباراة الثالثة على أغيلاس في النسخة الأولى من كأس «ألفونسو جارسيا زاباتا» الخيرية وخسر التجربة الأخيرة أمام ديبورتيفو ألافيس 3 - 4.

بينما خاض العين ست مواجهات ودية، استهلها بملاقاة فريق جامعة مرسية والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد ثم ليفانتي الإسباني وحسمها الفريق الإسباني لصالحه أيضاً بهدف نظيف، ثم فاز العين على ريال مورسيا بهدف دون رد قبل أن يكسب فريق الرائد السعودي بالنتيجة نفسها كما فاز العين على أتلتيكو بولبيلينو ويونيون الإسباني بنتيجة 3 - 2، واختتم مبارياته بالفوز على ديبورتيفو ألزيرا الإسباني بهدف دون رد، ومن المقرر أن يستضيف ملعب نادي النصر الحصص التدريبية المغلقة لفريق العين خلال فترة المعسكر بدبي.

ورشة عمل

من جهة أخرى، استضاف نادي النصر أول من أمس ورشة عمل لمدربي فرق الأكاديمية حول طرق تأسيس وتطوير اللاعبين وكيفية إعداد الحصص التدريبية، تحدث خلالها ديفيد سانشيز المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة، بحضور سعيد العامري، المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم.

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