سهيل: الجزيرة لن يستعجل في الرباعي الأجنبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة في تصريح لـ«البيان» أن النادي يركز على احتياجاته في ملف اللاعبين الأجانب من دون الاستعجال لإبرام تعاقدات لمجرد إكمال الرباعي الأجنبي، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية وإدارة النادي تضع تركيزها وأولويتها على الصفقات الأنسب للفريق وتلبية مطالب الجهاز الفني.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة حول عدم إبرام الجزيرة لتعاقدات مع اللاعبين الأجانب والاكتفاء حتى الآن بالثنائي المستمر من الموسم الماضي سيريرو وكوسانوفيتش، وهو ما حدث عندما بدأ الجزيرة الموسم الماضي بثنائي أجنبي فقط.

أهمية

وقال سهيل: «قد يتحدث البعض لماذا الجزيرة لم يتعاقد مع لاعبين أجانب جدد حتى اللحظة لإكمال ملف الأجانب، ولكننا لا ننظر للأمر بهذه الصورة، لأن المهم بالنسبة لنا الصفقات التي تخدم الفريق بغض النظر عن العدد، والتأخير لا يوجد به مشكلة من وجهة نظري، حيث تدرس اللجنة الفنية احتياجات الفريق بالتشاور مع الجهاز الفني».

وأضاف: «بالطبع من المهم أن يكون الفريق مكتمل الصفوف خلال فترة الإعداد، ولكن الأهم جلب المراكز التي يحتاجها الفريق، وكل الاحتمالات واردة سواء أكمل النادي الرباعي الأجنبي أم بدأ الموسم من دون أربعة أجانب بالكامل لأننا لا نتعجل هذا الأمر».

جدول مهام

وأكمل: «إدارة النادي تضع جدولاً بكل الأمور المتعلقة بالتعاقدات حتى فيما يخص التجديد للاعبين ومن يتم تعديل عقوده، والنادي بالفعل جدد عقود عدد من اللاعبين في الفترة الماضية وحسّن عقود البعض الآخر».

وأوضح أن التجديد لعلي مبخوت نجاح كبير للنادي، خصوصاً وأن اللاعب يتلقى عروضاً في كل موسم، وقبل 4 سنوات تلقى عرضاً من الهلال السعودي، وأخيراً من اتحاد جدة، وهو أمر طبيعي كون مبخوت لاعباً كبيراً، وليس غريباً أن تنهال عليه العروض، ولكنه فضل الجزيرة لأنه ابن من أبنائه والجزيرة تمسك به وبكل اللاعبين، حيث كانت الأولوية للتجديد لمبخوت الذي كان متعاوناً لأقصى درجة، والنادي بصدد إكمال ملف الأجانب وبقية اللاعبين بجدول عمل واضح من جانب الإدارة.

وشدد على أن أهداف الجزيرة المنافسة على البطولات الموسم المقبل، وهو أمر بديهي كون الفريق بطل الدوري الموسم الماضي، والجميع سواء جهاز فني وإداري ولاعبين يهدف للفوز والقتال في كل مباراة بغض النظر عن البطولة التي نشارك بها، مشيراً إلى أن فترة الإعداد في بدايتها لم تكن بالمثلى نظراً لعدم اكتمال الصفوف حينها، ولكن التحضيرات سارت بشكل جيد بعد ذلك في المعسكر الداخلي، وهناك حالة من الرضا لدى الجهاز الفني عن فترة الإعداد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز