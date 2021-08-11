عجمان يستعيد محمد هلال من العين

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

ضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان لصفوفه لاعب خط الوسط محمد هلال قادماً من العين، وتم التعاقد معه أمس كلاعب حر لمدة موسمين، وباشر هلال تدريباته مع الفريق فوراً، وشارك في التدريب الذي أجراه الفريق مساء أمس استعداداً للمباراة التجريبية الأخيرة التي يخوضها عجمان مساء الخميس أمام مضيفه الشارقة.

وكان محمد هلال انتقل من عجمان للعين قبل موسمين بعد تألقه اللافت مع «البرتقالي» خلال موسمين على التوالي بعد تصعيده من فئة الشباب، وقال هلال في تصريح لـ «البيان الرياضي»، إن عودته لعجمان طبيعية لكونه النادي الذي نشأ فيه وشهد مسيرة تألقه.

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