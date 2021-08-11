كورونادو خارج الحسابات مع اتحاد جدة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تلقى البرازيلي إيغور كورونادو لاعب وسط الاتحاد السعودي المنتقل حديثاً من الشارقة، صدمة، بعد وصوله إلى جدة السبت الماضي، حيث تم إخطاره من الجهاز الإداري في اليوم التالي عند مشاركته في تمرين الفريق أول من أمس، أنه لن يشارك في المباراة الأولى لفريقه اتحاد جدة في الموسم الجديد، اليوم، أمام الفيحاء، على إثر أزمة شهادة الكفاءة المالية.

وأجرت إدارة النادي محاولات في هذا الصدد لحل الأزمة، لكن يبدو أن هناك صعوبة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية قبل موعد المباراة، لذلك اضطر الجهاز الإداري لإخطار كورونادو منذ وقت مبكر.

ونقلت مصادر إعلامية أن المحاولات جارية وأن الإدارة تسابق الزمن للحصول على شهادة الكفاءة، لكن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، أخرج كورونادو من حساباته وتجهيزاته للمباراة.

ورغم وجود بصيص أمل في حل هذه الأزمة قبل مواجهة الفيحاء، إلا أن الأمور تسير في اتجاه غياب الوافد الجديد عن المباراة.

وكان نادي الاتحاد جاء على رأس قائمة الأندية الأكثر ديوناً، التي أعلنت عنها وزارة الرياضة السعودية في يونيو الماضي، بواقع 140.304.083 ريالاً، وأمامه مهلة حتى 21 من أغسطس الجاري، كي ينهي هذه الديون سواء بالتسديد أو التسوية حتى يتمكن من قيد صفقاته الجديدة في قائمته بموسم 2021 ـ 2022.

ولم يتعاقد الاتحاد حتى الآن في الميركاتو الصيفي سوى مع كورونادو، والمحاولات جارية لتدعيم الفريق بلاعبين آخرين.

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