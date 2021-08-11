حفل متميزي «المحترفين» 16 الجاري بأبوظبي

المصدر: (دبي- العوضي النمر )

تقرر أن يقام حفل تكريم المتميزين في دوري المحترفين بالعاصمة أبوظبي يوم 16 الجاري، وسيتم خلاله توزيع جوائز رابطة المحترفين للموسم الماضي، وتشمل الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، ولأفضل لاعب أجنبي، القائد، لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، القفاز الذهبي لأفضل حارس، وأفضل لاعب من اختيار الجماهير، أجمل هدف، وأفضل منصة رياضية إلكترونية، بالإضافة إلى الجائزة المستحدثة وهي الفتى الذهبي لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة، وتضم الفئة الثانية جوائز مبنية على الإحصاءات، إضافة لجوائز المعايير، لأفضل نادٍ محترف.

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