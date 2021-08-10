الوحدة يفوز على الحد البحريني بثنائية وتعادل الوصل والرفاع

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

فاز الوحدة على الحد البحريني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم "الثلاثاء" باستاد آل نهيان، ضمن بطولة الوحدة الودية التي ينظمها النادي استعداداً للموسم الجديد.

سجل الهدف الأول للوحدة المهاجم السوري عمر خريبين قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وأضاف البرازيلي المقيم جواو ماركوس الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت باكاديمية كرة القدم بالشهامة تعادل الوصل مع الرفاع الشرقي البحريني بهدف لكل منهما.

ويواجه الوحدة نظيره الرفاع الشرقي يوم السبت المقبل، فيما يلعب الوصل مع الحد.

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