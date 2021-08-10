عبد الله سلطان يوقع للسماوي حتى 2024

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن بني ياس عن توقيع عقد احتراف مع اللاعب عبدالله سلطان البلوشي لاعب منتخب الإمارات الأولمبي لثلاث مواسم قادمة حتى عام 2024.

ويعد عبدالله سلطان أحد اللاعبين الشباب الذين تميزوا واثبتوا قدراتهم الفنية رفقة رديف بني ياس خلال السنوات الماضية، مما جعله نجماً واعداً ومستعداً للتواجد رفقة زملاءه بالفريق الأول .

وشارك اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز خط الوسط كجناح ايمن وايسر في سبعة وستين مباراة مع فريق بني ياس تحت 21 عام حيث تمكن من تسجيل تسعة عشر هدفاً وصناعة أكثر من عشرين هدف ، بجانب تألقه مع جميع الفئات السنية لمنتخب الإمارات الوطني .

وعبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع مع النادي قائلاً :' انا ممتن للنادي والإدارة والجهاز الفني على الثقة التي منحوها لي ، أشعر بالمسؤولية الكبيرة وسأسعى جاهداً للحصول على فرصة اللعب والإحتكاك مع نجوم الفريق الأول والمساهمة قدر المستطاع في مساعدة الفريق واكتساب الخبرة.

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