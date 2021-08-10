يوم رياضي في أكاديمية شرطة دبي

المصدر: (دبي - وام)

شهدت أكاديمية شرطة دبي منافسات قوية بين منتسبي دورة الضباط الجامعيين الأولى في 2021 في اليوم الرياضي الذي نظمته الأكاديمية، بحضور اللواء الدكتور غيث غانم السويدي مدير الأكاديمية وضباط الأكاديمية والموظفين العسكريين والمدنيين.

وأكد اللواء السويدي حرص الأكاديمية على إقامة الفعاليات الرياضية بصفة مستمرة بمناطق مختلفة من دبي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مع اختيار المنشآت الرياضية المناسبة بهدف تحفيزالموظفين على ممارسة الرياضة لتعزيز الروح الإيجابية، ونوه بأهمية الرياضة ودورها في رفع مستوى اللياقة وتعزيز الثقة بالنفس والوقاية من الأمراض.

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