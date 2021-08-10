الوحدة يواجه الحد والوصل مع الرفاع اليوم

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

تنطلق اليوم بطولة الوحدة الودية التي ينظمها «العنابي» في إطار التحضيرات لانطلاق الموسم الكروي الجديد بمواجهتين تجمع الأولى الوحدة والحد البحريني في السابعة والنصف مساء باستاد آل نهيان بأبوظبي.

فيما يلعب الوصل مع الرفاع الشرقي في التوقيت ذاته بملعب أكاديمية الوحدة. ويخوض الوحدة المواجهة الثانية أمام الرفاع الشرقي، السبت المقبل، باستاد آل نهيان، بينما يلعب الوصل مع الحد البحريني بالشهامة. ويسعى فريقا الوحدة والوصل إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البطولة للوصول إلى أفضل مستويات الجاهزية قبل انطلاق دوري المحترفين، إذ يستهل الوحدة مباريات الدوري بمواجهة العروبة على ملعب الأخير في الجولة الأولى، بينما يحل الوصل ضيفاً على بني ياس 20 الجاري.

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