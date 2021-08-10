خورفكان يكسب العروبة في تجربة «الجارين»

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

فاز فريق خورفكان على جاره العروبة 1 - 0 في المباراة الودية، باستاد صقر بن محمد القاسمي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وجاء الهدف عن طريق البرازيلي رافائيل «دودو»، وحقق «أبناء الخور» مكاسب عدة في المباراة وخاصة وأنها التجربة الرابعة للفريق بعد 3 «وديات» أمام الشارقة وشباب الأهلي والإمارات، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين وجرب أكثر من تكتيك خلال اللقاء، فيما تعد المباراة ،التجربة الأولى للعروبة الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين.

من جهة أخرى، اطمأن فريق عمل تنظيم المباريات بنادي خورفكان في اجتماعه برئاسة المستشار بدر الحمادي، على الاستعدادات الخاصة باستضافة مباريات الفريق باستاد صقر بن محمد القاسمي.

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