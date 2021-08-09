قضاة الملاعب يتدربون في دبي استعداداً للموسم الجديد

المصدر: دبي - العوضي النمر

يستأنف قضاة الملاعب من الدوليين والدرجة الأولى مرانهم المحلي اليوم بملعب ذياب عوانة في اتحاد الكرة، استعداداً للموسم الجديد، وتستمر التدريبات حتى موعد انطلاقة منافسات الدوري الجديد 19 الجاري، وحث محمد عمر نائب رئيس لجنة الحكام على الأداء القوي المشرف وزيادة التركيز بما يضمن ظهور الكوادر التحكيمية بمستوى مشرف خلال منافسات الموسم الجديد.

وكان الحكام اختتموا بنجاح المعسكر الخارجي في صربيا والذي اشتمل على تدريبات بدنية وتطبيقات عملية ومحاضرات نظرية، تحت إشراف نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى «فيفا» الذين تمت الاستعانة بهم خلال هذه الفترة، كما أتيحت الفرصة للحكام المشاركين في المعسكر لإدارة 5 مباريات ودية بين بعض الفرق التي أقامت معسكراتها في صربيا.

فيما التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، مع قضاة الملاعب عبر تقنية الاتصال المرئي، ودعا خلال اللقاء إلى الاستفادة القصوى من برنامج الإعداد، وتحقيق أقصى فائدة فنية وبدنية وذهنية، وأشار إلى أن نجاح كرة القدم يعتمد على الحكام، لأن الصافرة سر نجاح المسابقات الكروية، مؤكداً أن مجلس إدارة اتحاد الكرة سيواصل دعمه للحكام ويهيئ لهم كل أسباب التفوق.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الرياضة الإماراتية، وكرة القدم على وجه الخصوص تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وعلى الجميع العمل بأقصى طاقة من أجل تحقيق الإنجازات.

وأشاد رئيس الاتحاد بعمل لجنة الحكام وحرصها على تطوير كل عناصر التحكيم المحلي، مؤكداً أن هدف الاتحاد تعزيز وجود الصافرة الإماراتية في المحافل القارية والدولية، خصوصاً كأس العالم، فضلاً عن إنجاح المسابقات المحلية.

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