دبي تستضيف جولتين في تصفيات مونديال الرجبي للمرة الأولى

اعتمد الاتحاد الآسيوي للرجبي، برئاسة قيس الظالعي، بشكل نهائي، إقامة الجولتين الثانية والثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم لسباعيات الرجبي، في مدينة دبي، وتقام الجولة الثانية يومي 19 و20 نوفمبر المقبل، والجولة الثالثة يومي 25 و26 من الشهر نفسه، جاء القرار، بعد اعتذار كل من الصين وسيرلانكا، عن عدم الاستضافة بسبب جائحة «كورونا».

وتعد استضافة التصفيات، هي الأولى، ويشارك فيها المنتخبات الـ 8 الكبار في آسيا، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وسيريلانكا والصين والفلبين والإمارات وهونغ كونغ وماليزيا، وتقام على 3 جولات، بحيث تستضيف كوريا الجنوبية الجولة الأولى، ويتأهل من التصفيات، منتخبان من قارة آسيا، للمشاركة في كأس العالم، التي تقام في جنوب أفريقيا، نوفمبر 2022.

وبتنظيم التصفيات في دبي، يدخل منتخب الإمارات ضمن الثمانية الكبار لقارة آسيا، في إنجاز كبير بكل المقاييس، وبدأ المنتخب الوطني الاستعداد الجدي للتصفيات، لتحقيق هدفين، الأول الاحتكاك القوي مع أفضل منتخبات القارة الصفراء، والثاني المنافسة القوية من أجل نيل فرصة التأهل إلى مونديال الرجبي للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالإمارات.

إعداد

وتعد بطولة غرب آسيا، المقرر لها 10 و11 سبتمبر المقبل، بالعاصمة اللبنانية بيروت، خطوة ضمن برنامج إعداد المنتخب، الذي يتدرب 5 مرات أسبوعياً، بهدف المنافسة على لقب الرجال، وتحقيق مركز متقدم، فضلاً عن اعتبار تلك المشاركة، بمثابة إعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم بجنوب أفريقيا.

مشاركة

من جهة أخرى، يشارك منتخب الإمارات للسيدات في بطولة غرب آسيا في لبنان، يومي 5 و6 سبتمبر المقبل، وسط منافسة 6 منتخبات قارية، كما يشارك منتخب السيدات في بطولة آسيا للشابات في العاصمة الأوزباكستانية طشقند، يومي 18 و19 سبتمبر المقبل، ويناقش منتخبات أوزبكستان وإيران وكازاخستان وقيرغستان وبنغلاديش.

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