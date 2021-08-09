حليحل: أتطلع لتقديم الإضافة لـ «العميد»

المصدر: دبي- علي الظاهري

عززت شركة النصر لكرة القدم، صفوف الفريق الأول للكرة، بإجراء الصفقة السابعة، بعد التعاقد مع اللاعب عبد الله حليحل، لمدة موسمين، قادماً من نادي هبوعيل إيروني كريات شمونة الإسرائيلي، ليلعب بجوار مواطنه ضياء سبع، الذي سبق التعاقد معه في الموسم الماضي، قادماً من نادي غوانزو الصيني. ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي «رحبوا معنا بالمهاجم الشاب عبد الله حليحل، أهلاً بك في قلعة العميد، لاعبنا الجديد، سيدافع عن ألوان العميد حتى 2023، وسيتم قيده في فئة المُقيمين».

سعادة

وأعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى قلعة «العميد»، وقال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي في «إنستغرام»: بدايتي الجديدة مع فريقي الجديد في نادي النصر ستبدأ، وأنتظر التدريب الأول مع رفقائي الجدد، كما أنتظر بشغف مباريات الموسم الكروي الجديد، للتعرف إلى جمهور «العميد» العظيم.

وتوجه حليحل بالشكر إلى كل من قدم له الدعم في مشواره الجديد مع النصر، آملاً أن يحقق الإضافة المطلوبة للفريق، في حصد أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

ورحب ضياء سبع بمواطنه وزميله الجديد في القلعة الزرقاء، ورد على رسالة حليحل قائلاً: «أهلاً وسهلاً».

صفقة سابعة

وتعتبر الصفقة هي السابعة لـ «العميد» في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد أن دشن النادي صفقاته بالتعاقد مع اللاعب العراقي محمد مصطفى في فئة المقيمين، من نادي الفجيرة، إضافة إلى التعاقد مع عمر جمعة ربيع، وعبد الله ناصر، والحارسين عبد الله التميمي وعادل أبو بكر، ثم ضم عبد الله أنور من نادي الوحدة.

عودة

من جهة أخرى، تعود اليوم بعثة «العميد» إلى الدولة، قادمة من إسبانيا، بعد نجاح معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا، الذي خاض فيه الفريق 4 مباريات ودية متدرجة المستوى، خسر في الأولى أمام فريق الرائد السعودي، وتعادل في الثانية أمام قرطاجنة، وفاز في الثالثة أمام أغيلاس على كأس «ألفونسو جارسيا زاباتا» الخيرية، وخسر الأخيرة من ديبورتيفو ألافيس، وسيركن الفريق إلى راحة قصيرة، قبل استئناف تدريباته، استعداداً لضربة البداية أمام عجمان، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

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