محمد حماد: لا تقلقوا من الإصابات في صفوف «الأبيض»

المصدر: بلغراد ـ البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني لكرة القدم أمس معسكره الخارجي في صربيا ضمن برنامج الإعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، واكتملت صفوف المنتخب بانضمام الثلاثي الحسن صالح ويحيى الغساني وزايد العامري إلى مران «الأبيض» والذين تم استدعاؤهم بديلاً للمصابين، ليكتمل عقد «الأبيض» إلى 24 لاعباً في التدريبات، وأكد محمد عبيد حماد مشرف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم أن الإصابات في صفوف المنتخب لا تدعو للقلق وسيكون اللاعبون المستبعدون جاهزين في الفترة المقبلة، وأن الغيابات جاءت لظروف مختلفة، فيوسف جابر يعاني من وعكة صحية، وخلفان مبارك ومحمد جمعة عيد ومحمد العطاس وفابيو ليما وعلي سالمين يعانون من إصابات لحقت بهم بعد مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات الودية، ويحتاجون للعلاج والراحة، وفضل الجهاز الفني أن يُكمل اللاعبون برنامجهم العلاجي مع أنديتهم، ويوجد تنسيق بين الكادر الطبي للمنتخب والأندية لتجهيز اللاعبين. وقال: جميع العناصر الموجودة في صفوف المنتخب مميزة وليست جديدة على المنتخب، كون أن جميعهم كانوا ضمن القائمة التي خاضت التصفيات الماضية التي شهدت تألق الأبيض وتأهله إلى الأدوار النهائية عن جدارة واستحقاق بعد فوزه في المباريات الأربع التي خاضها على مدار أسبوعين، باستثناء بعض العناصر التي غابت بداعي الإصابة وعدم الجاهزية.

إشادة

من ناحية أخرى أشاد مبارك سعيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا بالجهود التي يقوم بها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تطوير اللعبة، سواء المسابقات المحلية والمنتخبات والعلاقات الدولية المتميزة مع الاتحادات الوطنية في مختلف القارات، من خلال وضع خطة واستراتيجية ورؤية واضحة المعالم مبنية على أسس غير تقليدية. جاء ذلك خلال زيارته لمقر إقامة بعثة المنتخب الوطني في صربيا ولقائه أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، حيث رحب بأعضاء البعثة وهنأهم على التأهل إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ومتمنياً للمنتخب التوفيق خلال معسكره الحالي والخروج بأقصى الفوائد، مؤكداً حرص السفارة على توفير كل المتطلبات التي يحتاجها المنتخب خلال فترة وجوده في صربيا. وأعرب الظاهري عن تفاؤله بقدرة المنتخب على المنافسة بقوة وعلى انتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى المونديال وتكرار إنجاز التأهل إلى مونديال إيطاليا 90 كونه يضم عناصر مميزة وموهوبة جداً.

برنامج مناسب

أشار حماد إلى أن مستوى اللاعبين في تصاعد وبرنامج الإعداد مناسب جداً ويشمل مرحلة ثانية، بعد معسكر صربيا، وستكون قبل مواجهة لبنان بأسبوع، مشيراً أن الفترة الزمنية الفاصلة بين المرحلتين ستشهد خوض اللاعبين لمباراتين مع أنديتهم في الدوري، مما يعني وصول اللاعبين إلى الجاهزية الفنية والبدنية.

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