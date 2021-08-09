    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شباب الأهلي يتفوق على كلباء

    من مباراة شباب الأهلي وكلباء | من المصدر

    المصدر:
    • دبي - العوضي النمر
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    فاز شباب الأهلي على كلباء بهدف دون رد سجله البرازيلي يري سيزار في مباراة الفريقين الودية أول من أمس بملعب شباب الأهلي بالعوير، في ثالث تجارب الفريق استعداداً للموسم الجديد، الذي يستهل مشواره بلقاء الإمارات في رأس الخيمة.

    وحرص مدربا شباب الأهلي وكلباء على مشاركة أكبر عدد من اللاعبين لمنحهم الفرصة والاطمئنان على جاهزيتهم قبل انطلاقة المنافسات الرسمية، وتألق حارس كلباء جمال عبد الله في الذود عن مرماه، وشهدت المباراة مشاركة فعالة للاعبين الأجانب بشباب الأهلي الذي سيعتمد عليهم الجهاز الفني لتعزيز قوة الفريق الهجومية.

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