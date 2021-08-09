«أدنوك للمحترفين» المسمى الجديد لدورينا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ورابطة المحترفين توقيع عقد لرعاية دوري المحترفين لكرة القدم، بقيمة 80 مليون درهم ليصبح مسمى الدوري بموجب هذه الشراكة «دوري أدنوك للمحترفين»، وتستمر اتفاقية الرعاية لمدة عام بداية من موسم 2021 - 2022 ويتم تجديدها سنوياً، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ دوري المحترفين.

وتعكس الاتفاقية التزام أدنوك بصحة ورفاهية المجتمع عبر مبادرات وبرامج رياضية وصحية متكاملة تشجع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة، كما ستلعب أدنوك دوراً رائداً في تشكيل المرحلة المقبلة من مستقبل كرة القدم في الدولة عبر رعاية المواهب الناشئة وزيادة شعبية اللعبة عبر أساليب حديثة ومبتكرة.

دعم

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: يسرنا أن تكون أدنوك راعي اللقب لدوري المحترفين، حيث تبشر هذه الشراكة بمرحلة جديدة لرياضة كرة القدم في الدولة، خصوصاً وأن دعم أدنوك للدوري سيضخ المزيد من النشاط والحيوية ويوفر العديد من الفرص المهمة لتطوير هذه الرياضة المحببة لدى الجماهير.

وأضاف: تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تؤكد رعاية أدنوك لدوري المحترفين التزامنا بدعم الرياضة والشباب والارتقاء بصحة ورفاهية أفراد المجتمع عبر رعاية الأحداث والمناسبات الرياضية. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تتزامن مع احتفالاتنا باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ستدفع بمسيرة دوري المحترفين نحو الأفضل، وتسهم في بناء المواهب الإماراتية الناشئة في رياضة كرة القدم، وتشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ورياضية سليمة.

مرحلة

وتمثل هذه الشراكة مرحلة جديدة في مسابقة دوري المحترفين الإماراتي، حيث ستسهم أدنوك في الارتقاء باللعبة في الدولة إلى مستوى جديد وتطوير وتحديث المعايير والجودة ورعاية الجيل الجديد من المواهب الشابة.

وقال عبدالله الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، إن الاتفاقية مع مؤسسة وطنية نفتخر بها جميعاً، تعكس الدور المهم الذي تحققه مسابقة دوري المحترفين وقدرتها على التأثير في المجتمع من خلال دعم المواهب وتطوير اللعبة، وخلق أجواء تنافسية ذات زخم وتأثير إيجابي داخل وخارج الدولة، وهو ما يجعلنا نسعى للعمل مع «أدنوك» خلال السنوات المقبلة لتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من الأدوات لإيصال الرسائل الإيجابية التي نتطلع لغرسها واستخدام قوة كرة القدم في التغيير نحو الأفضل بالتعاون مع مؤسسة نرى فيها شريكاً استراتيجياً، وتتخطى هذه الاتفاقية إطار الأهداف المادية والعوائد المؤقتة بقدر ما نتطلع أن تكون حجر أساس في شراكة استراتيجية تقدم قيمة مضافة ثمينة من خلال قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال السنوات المقبلة.

تعاون

وتوجه الجنيبي، بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لجميع القطاعات ورعايتها الأبوية، التي تنعكس على أرض الواقع من خلال هذا النوع من التعاون بين المؤسسات الوطنية مثل أدنوك التي تسعى بالمقام الأول لخدمة الدولة، وتوحيد الجهود وفق رؤية القيادة الرشيدة، من أجل العمل والتعاون والإنجاز لتحقيق المصلحة العامة، والارتقاء بمختلف المجالات ومنها الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص.

حضر الإعلان عن الشراكة عدنان الطلياني عضو لجنة المنتخبات، وكل من عمر عبد الرحمن وإسماعيل مطر، وكايو لاعبي شباب الأهلي والوحدة والشارقة.

وأكد ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: تمثل الشراكة مرحلة جديدة في مسابقات دوري المحترفين مع وجود أدنوك شريكاً راعياً يسهم في تطوير وتحديث هذه اللعبة الشعبية في الدولة، وأدنوك ملتزمة بتعزيز ثقافة الرياضة ودعم المناسبات الرياضية في الدولة بما فيها كرة القدم وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية وسليمة.

وأكد وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة أهمية تلك الشراكة، وما ستضيفه من تطور في مسيرة الدوري.

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