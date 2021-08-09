14 لاعباً في بعثة «أبيض الشاطئية» إلى بيلاروسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

غادرت أمس إلى بيلاروسيا بعثة منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية لإقامة معسكر خارجي استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم في روسيا من 19 إلى 29 الجاري، وضمت 14 لاعباً اختارهم المدرب الوطني محمد المازمي وهم محمد عبدالله، حميد جمال، سعيد عيد، علي حسن كريم، هشام منتصر، علي محمد، وليد محمد، وليد بشر، أحمد بشر، عباس علي، حسين علي، حسن الحمادي، كمال علي، هيثم الكعبي، ويلعب منتخبنا في المجموعة الثانية للمونديال إلى جانب منتخبات موزمبيق، إسبانيا وتاهيتي. وأكد بدر حارب مدير منتخبنا خوض «الأبيض» مباراتين وديتين خلال المعسكر أمام منتخب بيلاروسيا يومي 12 و13 الجاري.

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