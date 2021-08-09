الوحدة يعير البرازيلي جيانلوكا إلى العروبة

المصدر: أبوظبي- محمد صادق

وافق نادي الوحدة على انتقال البرازيلي جيانلوكا مونيز، الظهير الأيسر المقيم إلى نادي العروبة لمدة موسم بنظام الإعارة، وشارك اللاعب في دوري الخليج العربي مع «العنابي» الموسم الماضي في 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

ووافق الوحدة على انتقال الثنائي المدافع محمد عادل حبوش وراشد عبد الله اللذين لعبا مع فريق 21 سنة في الموسم الماضي إلى فريق الظفرة حتى نهاية الموسم المقبل بنظام الإعارة، فيما تم انتقال البرتغالي سالوماو لودي والذي كان «العنابي» تعاقد معه في فئة المقيم إلى نادي حتا.

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