الوحدة يعير البرازيلي جيانلوكا مونيز إلى العروبة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وافق الوحدة على انتقال الظهير الأيسر المقيم البرازيلي جيانلوكا مونيز إلى نادي العروبة لمدة موسم على سبيل الإعارة، وذلك بعدما خاطب العروبة نظيره الوحدة من أجل التعاقد مع اللاعب.

وشارك مونيز في دوري الخليج العربي مع الوحدة الموسم الماضي في 18 مباراة وسجل 3 أهداف.

كما وافق الوحدة على انتقال الثنائي المدافع محمد عادل حبوش وراشد عبد الله اللذين لعبا مع فريق 21 سنة في الموسم الماضي إلى فريق الظفرة على على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل، فيما انتقل البرتغالي سالوماو لودي والذي كان العنابي قد تعاقد معه في فئة المقيم إلى نادي حتا.

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