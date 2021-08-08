تغييرات جذرية في إدارة المنتخبات باتحاد الكرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

تشهد إدارة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، تغييرات جذرية في هيكلها الإداري، حيث تم إعادة تعيين راشد عامر مديراً للإدارة، خلفاً لعبد القادر حسن، الذي عاد لتولي مهمة مدير إدارة العلاقات العامة، وتعيين حسين الشيباني لاعب الوصل السابق، لتولي مهمة مشرف مراكز التدريب، التي يتجه اتحاد الكرة إلى إحيائها لتكوين قاعدة قوية للمنتخبات، فيما تم إبلاغ البلجيكي ميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الكرة، والذي سبق وشغل منصب المدير الفني للاتحاد البلجيكي، بعدم تجديد التعاقد، وإنهاء الارتباط معه اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وعلم «البيان الرياضي» أن المرشح لتولي المهمة، التونسي بالحسن مالوش، الذي سبق له تولي المنصب، قبل الاستعانة بالبلجيكي سابلون، وفي حال لم تكتمل المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة بشكل إيجابي، سيتم الاتجاه إلى إسبانيا، لاختيار مدير فني ليكمل عمل سابلون، في مختلف منتخبات المراحل السنية. الجدير بالذكر، أن إدارة المنتخبات، شهدت انسحاب عدد من عناصرها المؤثرة من أصحاب الخبرة الكبيرة، مثل عبيد مبارك مدير الإدارة، وعبدالله حسن مدير التدريب والتطوير.

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